Covid-19 | svolta in Piemonte | mascherine obbligatorie fuori dalle scuole

Leggi su inews24

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Nuova ordinanza anti-19 in arrivo in. Tornerà obbligatorio l’uso delleall’aperto nelle aree vicine alleContinua a far preoccupare l’emergenza-19 in Italia. I bollettini forniti quotidianamente parlano di numeri molto simili a quelli della prima ondata, anche se con un numero molto più alto di tamponi. L’incremento dei positivi è … L'articolo proviene da .