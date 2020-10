Coronavirus, la Serie A va avanti, il Genoa no: allenamenti saltati, la gara col Torino a rischio rinvio (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il campionato di calcio va avanti, il Genoa no e il match con il Torino è ad altissimo rischio rinvio. Niente allenamento questa mattina per i calciatori rossoblu, alle prese con un vero e proprio focolaio di Coronavirus con 15 contagiati tra calciatori e membri dello staff. I "superstiti", risultati negativi al tampone, non sono però scesi in campo in quanto non è ancora arrivato il documento della Asl3 di Genova che autorizza la ripresa dell'attività sportiva. Intanto l'ultima squadra che ha affrontato il Genoa prima della notizia delle positività, il Napoli, ha tirato un mezzo sospiro di sollievo: nessun contagio nel primo giro di test, ma occorrerà ancora attendere le contro-analisi. E intanto gli altri club di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il campionato di calcio va, ilno e il match con ilè ad altissimo. Niente allenamento questa mattina per i calciatori rossoblu, alle prese con un vero e proprio focolaio dicon 15 contagiati tra calciatori e membri dello staff. I "superstiti", risultati negativi al tampone, non sono però scesi in campo in quanto non è ancora arrivato il documento della Asl3 di Genova che autorizza la ripresa dell'attività sportiva. Intanto l'ultima squadra che ha affrontato ilprima della notizia delle positività, il Napoli, ha tirato un mezzo sospiro di sollievo: nessun contagio nel primo giro di test, ma occorrerà ancora attendere le contro-analisi. E intanto gli altri club di ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, il sottosegretario Zampa: 'Campionato di Serie A va sospeso' #CORONAVIRUS - SkySport : ULTIM'ORA COVID-19 Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati ieri Domani pomeriggio nuovo giro di test - SkySport : ULTIM’ORA COVID-19 ? Consiglio di Lega, rinviata a domani la decisione sulla partita Genoa-Torino ??… - CorSport : #Coronavirus, incubo positività: i club non trovano un accordo - salvione : Coronavirus, niente allenamento per il Genoa: manca il via libera dell'Asl -