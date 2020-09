‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Chia sulla puntata del 30 09 20

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Giornata di triangoli veri o presunti, oggi a Uomini e Donne. Vi dirò, io per ora Davide Donadei non lo invidio moltissimo, eh. Sì, lo so che il webbe già lo shippa abbbestia con la dolce Beatrice e non perde occasione per bersagliare Selene Querulo ad ogni sparata da super donna che produce (e avoja se ne produce…), ma io tendo a non propendere né per l’una né per l’altra, al momento. Cioè, in tutta sincerità me paiono due invasate. Ecco, l’ho detto. Entrambe 19enni (nonostante sembrino le nipotine di Sophie Codegoni, l’età è incredibilmente la medesima), per motivi diversi mi fanno storcere il naso tutte e due. Beatrice – per quanto indiscutibilmente caruccetta – mi sembra la classica fan, non tanto per il primo sms da bimbaminkia che aveva inviato al tronista ma più che ...