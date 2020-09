Shannen Doherty: "Ho il cancro ma mi sento come se potessi vivere altri 15 anni" (Di mercoledì 30 settembre 2020) L'attrice Shannen Doherty ha raccontato di sentirsi come se potesse vivere altri 10 o 15 anni, nonostante il cancro al seno al quarto stadio. Attraverso un'intervista rilasciata ad Elle, Shannen Doherty, attrice di Beverly Hills 90210 e Streghe, ha parlato delle sue condizioni di salute ed ha ammesso che nonostante il cancro al quarto stadio, si sente come se potesse vivere ancora 10 o 15 anni, Sono trascorsi cinque anni da quando Shannen Doherty ha raccontato per la prima volta al mondo di avere il cancro al seno. Due anni dopo sembrava che l'attrice avesse vinto la battaglia e fosse ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 settembre 2020) L'attriceha raccontato di sentirsise potesse10 o 15, nonostante ilal seno al quarto stadio. Attraverso un'intervista rilasciata ad Elle,, attrice di Beverly Hills 90210 e Streghe, ha parlato delle sue condizioni di salute ed ha ammesso che nonostante ilal quarto stadio, si sentese potesseancora 10 o 15, Sono trascorsi cinqueda quandoha raccontato per la prima volta al mondo di avere ilal seno. Duedopo sembrava che l'attrice avesse vinto la battaglia e fosse ...

