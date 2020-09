Coronavirus, importante svolta nella ricerca: trovata in Francia una molecola efficace contro il Covid (Di mercoledì 30 settembre 2020) L’istituto Pasteur di Lille, nel nord della Francia, ha dichiarato di trovato una molecola efficace contro il Coronavirus. Lo rivela uno dei ricercatori al giornale 20 Minutes. Oltre 2.000 molecole sono state sperimentate dalle equipe dell’Institut Pasteur per trovare un medicinale efficace contro il Covid-19, contro il quale non esiste attualmente ne’ trattamento ne’ vaccino. L’Institut Pasteur di Lille, tra le citta’ simbolo dell’Europa nelle Fiandre francesi, ha concluso l’insieme dei test in vitro da qualche giorno. “Numerose molecole erano state identificate a fine maggio, ma bisognava sperimentare su modelli sempre piu’ precisi per conoscere la loro ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 30 settembre 2020) L’istituto Pasteur di Lille, nel nord della, ha dichiarato di trovato unail. Lo rivela uno deitori al giornale 20 Minutes. Oltre 2.000 molecole sono state sperimentate dalle equipe dell’Institut Pasteur per trovare un medicinaleil-19,il quale non esiste attualmente ne’ trattamento ne’ vaccino. L’Institut Pasteur di Lille, tra le citta’ simbolo dell’Europa nelle Fiandre francesi, ha concluso l’insieme dei test in vitro da qualche giorno. “Numerose molecole erano state identificate a fine maggio, ma bisognava sperimentare su modelli sempre piu’ precisi per conoscere la loro ...

