Contestò Salvini con la maschera della Casa di Carta, consigliera comunale denunciata ad Aosta: "Violata la legge Reale del 1975"

Si era travestita con la tuta rossa e la maschera di Dalì, come i personaggi della serie tv spagnola La Casa di Carta. E dal balcone del municipio aveva esposto uno striscione contro Matteo Salvini. Ora Carola Carpinello, consigliera comunale di Aosta, è stata denunciata dalla polizia: ha violato la legge 152/1975, la cosiddetta legge Reale, dal nome del suo promotore Oronzo Reale, approvata nell'emergenza degli anni di piombo, che vieta di coprirsi il volto durante una manifestazione politica. I fatti risalgono al 16 settembre, quando il leader della Lega ha tenuto un comizio nella centrale piazza Chanoux del capoluogo valdostano:

