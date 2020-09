Uomini e donne: Tina “minaccia” il pubblico nel fuori onda (Di martedì 29 settembre 2020) Cosa è accaduto nella puntata di oggi di Uomini e donne? Maria De Filippi “si vendica” di Tina Cipollari che ha “minacciato” il pubblico del programma. Tina Cippolari è sicuramente l’anima di Uomini e donne. Esuberante, divertente, decisamente irriverente, da anni ormai affianca Maria De Filippi nel suo programma in onda nel pomeriggio di Canale 5. Acerrima nemica di Gemma Galgani, la Cipollari non perde occasione per attaccareArticolo completo: Uomini e donne: Tina “minaccia” il pubblico nel fuori onda dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 29 settembre 2020) Cosa è accaduto nella puntata di oggi di? Maria De Filippi “si vendica” diCipollari che ha “minacciato” ildel programma.Cippolari è sicuramente l’anima di. Esuberante, divertente, decisamente irriverente, da anni ormai affianca Maria De Filippi nel suo programma innel pomeriggio di Canale 5. Acerrima nemica di Gemma Galgani, la Cipollari non perde occasione per attaccareArticolo completo:“minaccia” ilneldal blog SoloDonna

amendolaenzo : 77 anni fa Napoli si ribellò contro l'occupazione nazista, tra le prime città d'Europa. Agli eroi di quelle quattro… - poliziadistato : #27settembre #CapodellaPolizia Gabrielli ha espresso, a nome donne e uomini #PoliziadiStato, cordoglio e vicinanza… - guerini_lorenzo : Atterrato in #Kuwait per salutare a nome di tutti gli italiani i nostri militari alla base aerea Al Salem. Fondamen… - MSilviaSacchi : RT @angelalupo10: @mrispoli1 @MSilviaSacchi @AvvRossello @angieCavezzan @valeriafedeli @alelomi @robertapinotti @Quirinale Per questo bisog… - la_nagli : RT @mediohermana: Denis Dosio: “basta con sti uomini e uomini, donne e donne, fateci votare tutti” DENIS URLALO PER FAVORE. #GFVip -