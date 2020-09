Un libro da salvare: Il libro sacro (Di martedì 29 settembre 2020) Di Giovanni De Gregorio Era un giorno come gli altri; una domenica comune alle altre. Stavo ripulendo lo scantinato e mi sono imbattuto in un oggetto particolare e ambiguo. Aveva una forma rettangolare, molto spesso, ricamato con della pelle scura. All’interno c’erano dei fogli di carta che sembravano antichi e molto rovinati. Ero curioso di scoprire cosa fosse e così tornai al piano di sopra per fare una piccola ricerca e saziare la mia curiosità. Sulla copertina c’era scritto “libro sacro” e non sapendo cosa significasse, cercai questo strano titolo nel web, ma non ottenni nessuna risposta dal mio browser. Ancora più incuriosito, allora, decisi di sciogliere il laccio che teneva chiuso il misterioso oggetto per aprirlo. Leggendo il contenuto feci mio il concetto di ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 29 settembre 2020) Di Giovanni De Gregorio Era un giorno come gli altri; una domenica comune alle altre. Stavo ripulendo lo scantinato e mi sono imbattuto in un oggetto particolare e ambiguo. Aveva una forma rettangolare, molto spesso, ricamato con della pelle scura. All’interno c’erano dei fogli di carta che sembravano antichi e molto rovinati. Ero curioso di scoprire cosa fosse e così tornai al piano di sopra per fare una piccola ricerca e saziare la mia curiosità. Sulla copertina c’era scritto “” e non sapendo cosa significasse, cercai questo strano titolo nel web, ma non ottenni nessuna risposta dal mio browser. Ancora più incuriosito, allora, decisi di sciogliere il laccio che teneva chiuso il misterioso oggetto per aprirlo. Leggendo il contenuto feci mio il concetto di ...

