“Si vive una volta sola” | finalmente al cinema il film di Verdone

Uscirà al cinema il 26 Novembre 2020 dopo ben nove mesi d`attesa, come ogni lieto evento che si rispetti, "Si vive una volta sola", il ventisettesimo film di Carlo Verdone. Il Professor Umberto Gastaldi (Carlo Verdone) e la sua formidabile équipe medica, composta dall`anestesista Amedeo Lasalandra (Rocco Papaleo), dalla strumentista Lucia Santilli (Anna Foglietta) e dal suo assistente Corrado Pezzella (Max Tortora) arriveranno quindi a breve in sala per offrire al pubblico le sorprese, la leggerezza e il sorriso che il regista romano regala agli italiani da oltre quarant`anni. Scritto da Carlo Verdone con Giovanni Veronesi e Pasquale Plastino e girato interamente in Puglia, "Si vive una volta sola" è prodotto da ...

