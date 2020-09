Pop Bari e crac Fusillo, la vendita di un immobile vicino alla Fontana di Trevi tra le operazioni del dissesto (Di martedì 29 settembre 2020) La struttura di proprietà della Fimco del Gruppo Fusillo venduto alla società Roma Trevi due anni dopo l'acquisto e la ristrutturazione con linee di credito ottenute dalla Popolare Leggi su repubblica (Di martedì 29 settembre 2020) La struttura di proprietà della Fimco del Gruppovendutosocietà Romadue anni dopo l'acquisto e la ristrutturazione con linee di credito ottenute dPopolare

repubblica : Pop Bari, nuovo arresto per Gianluca Jacobini. L'inchiesta è sul crac di alcune società del Gruppo Fusillo - Virus1979C : Pop Bari, nuovo arresto per Gianluca Jacobini. L'inchiesta è sul crac di alcune società del Gruppo .…… - Virus1979C : Pop Bari, nuovo arresto per Gianluca Jacobini. L'inchiesta è sul crac di alcune società del Gruppo … - corrmezzogiorno : #Bari Crac gruppo Fusillo, sei arresti Guai per i vecchi vertici della Popolare di Bari - RlRO : Con l’emergenza “tende” Bari nel cuore e passerelle varie; con il post-covid che rallenta gli tutta Italia, pochiss… -