Dramma Miguel Van Damme: “La leucemia è tornata, non ci sono più cure” (Di martedì 29 settembre 2020) Una triste notizia ha scosso il mondo del calcio in Belgio ma in generale di tutto il mondo: Miguel Van Damme, portiere del Cercle Brugge, sta combattendo di nuovo contro la leucemia. Questa volta, però, pare che non esistano altri modi per curarla. Sui social è stato lo stesso atleta a darne il triste annuncio.In passato la sua storia aveva avuto molto risalto per i vari messaggi arrivati anche da Radja Nainggolan che tra l'altro è stato tra i primi a far sentire la propria vicinanza al connazionale con un like al suo post su Instagram.Miguel Van Damme: "La leucemia è tornata"caption id="attachment 1029089" align="alignnone" width="521" Miguel Van Damme (Instagram)/captionAttraverso un video postato sul suo ... Leggi su itasportpress (Di martedì 29 settembre 2020) Una triste notizia ha scosso il mondo del calcio in Belgio ma in generale di tutto il mondo:Van, portiere del Cercle Brugge, sta combattendo di nuovo contro la. Questa volta, però, pare che non esistano altri modi per curarla. Sui social è stato lo stesso atleta a darne il triste annuncio.In passato la sua storia aveva avuto molto risalto per i vari messaggi arrivati anche da Radja Nainggolan che tra l'altro è stato tra i primi a far sentire la propria vicinanza al connazionale con un like al suo post su Instagram.Van: "La"caption id="attachment 1029089" align="alignnone" width="521"Van(Instagram)/captionAttraverso un video postato sul suo ...

