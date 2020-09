Concorsi scuola, scontro tra Pd e M5S. Ma la Azzolina tira dritto (Di martedì 29 settembre 2020) Il Partito Democratico frena sui Concorsi, mentre il Movimento 5 Stelle vuole procedere. Il ministro per la scuola non sembra avere dubbi. La posizione dell’opposizione è chiara: “Il Governo non capisce gli italiani”. Si torna a battagliare, sulla scena politica italiana, per quanto riguarda il futuro della scuola. I Concorsi per gli insegnanti continuano a … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 29 settembre 2020) Il Partito Democratico frena sui, mentre il Movimento 5 Stelle vuole procedere. Il ministro per lanon sembra avere dubbi. La posizione dell’opposizione è chiara: “Il Governo non capisce gli italiani”. Si torna a battagliare, sulla scena politica italiana, per quanto riguarda il futuro della. Iper gli insegnanti continuano a … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

matteosalvinimi : Scuola, proposta formale della Lega. ?? Stop ai concorsi in un periodo rischioso come questo e con migliaia di catt… - ALisimberti : RT @matteosalvinimi: Scuola, proposta formale della Lega. ?? Stop ai concorsi in un periodo rischioso come questo e con migliaia di cattedr… - Rosyfree74 : RT @primaopoitorna: Il #PD vuole lo slittamento dei concorsi per i precari della scuola perché? Perché così con la scusa dell'emergenza pos… - Luisa88549486 : RT @primaopoitorna: Il #PD vuole lo slittamento dei concorsi per i precari della scuola perché? Perché così con la scusa dell'emergenza pos… - Danireport : RT @primaopoitorna: Il #PD vuole lo slittamento dei concorsi per i precari della scuola perché? Perché così con la scusa dell'emergenza pos… -