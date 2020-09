Chi è Antonio De Marco | il presunto assassino di Eleonora Manta e Daniele De Santis

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 29 settembre 2020) Era coinquilino delle vittimeDeDe, 21 anni, di Casarano, studente di Scienze infermieristiche all’ospedale Vito Fazzi di Lecce è stato arrestato per l’omicidio diDeeddello scorso 22 settembre.“Il ragazzo che è stato fermato ha abitato qui per un po’. Lo conoscevo solo di vista, non sapevo nemmeno come si chiamasse, non ci ho mai parlato, solo buongiorno e buonasera quando ci incrociavamo. Non so per quanto tempo abbia vissuto qui, sicuramente questa estate si è visto più volte” ha raccontato all’Adnkronos uno dei residenti della palazzina di via Montello a Lecce dove ...