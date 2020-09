Can Yaman arriva in Italia. Le fan in rivolta per non far cancellare la serie - (Di martedì 29 settembre 2020) Roberta Damiata C'è grande attesa tra le fan della soap turca Daydreamer per l'arrivo in Italia del protagonista Can Yaman #SaveBayYanlis è con questo l'hashtag che le fan Italiane e internazionali stanno dimostrando il loro disappunto sulla decisione di sospendere il Dizi turco interpretato da Can Yaman e Özge Gürel che in Italia arriverà con il nome di Signor Sbagliato. Sui social è un continuo fiorire di proteste e parole di sostegno per quello che in nel nostro Paese - ormai da un paio di anni - è l’attore più amato del momento. Can Yaman ha conquistato il cuore delle Italiane con le sue interpretazioni, la sua recitazione e la sua disponibilità. I suoi dizi (il nome con cui vengono chiamate ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 29 settembre 2020) Roberta Damiata C'è grande attesa tra le fan della soap turca Daydreamer per l'arrivo indel protagonista Can#SaveBayYanlis è con questo l'hashtag che le fanne e internazionali stanno dimostrando il loro disappunto sulla decisione di sospendere il Dizi turco interpretato da Cane Özge Gürel che inarriverà con il nome di Signor Sbagliato. Sui social è un continuo fiorire di proteste e parole di sostegno per quello che in nel nostro Paese - ormai da un paio di anni - è l’attore più amato del momento. Canha conquistato il cuore dellene con le sue interpretazioni, la sua recitazione e la sua disponibilità. I suoi dizi (il nome con cui vengono chiamate ...

__effe___ : RT @LuminitaPoenaru: ??IMPORTANTE OGGI?? Nonostante tutto quello che sia successo... oggi è un giorno di festa per noi ...Tu torni in un po… - ledi_ani : RT @marialocci33: L'italia sara in festa per te @canyaman1989 sappiamo che ami l'italia, noi amiamo te. BENTORNATO IN ITALIA CAN YAMAN #Ca… - 2anZUedjAFQVMBx : RT @CClub1989: Siamo certi dell'arrivo di Can Yaman in Italia ...come già comunicatovi nei giorni precedenti, noi del Can Yaman Fan Club It… - CayaJuve69 : RT @LuminitaPoenaru: ??IMPORTANTE OGGI?? Nonostante tutto quello che sia successo... oggi è un giorno di festa per noi ...Tu torni in un po… - pm1025 : RT @marialocci33: L'italia sara in festa per te @canyaman1989 sappiamo che ami l'italia, noi amiamo te. BENTORNATO IN ITALIA CAN YAMAN #Ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Can Yaman Can Yaman: like ad Elisabetta Gregoracci al Grande Fratello (FOTO) Novella 2000 Can Yaman arriva in Italia. Le fan in rivolta per non far cancellare la serie

#SaveBayYanlis è con questo l'hashtag che le fan italiane e internazionali stanno dimostrando il loro disappunto sulla decisione di sospendere il Dizi turco interpretato da Can Yaman e Özge Gürel che ...

Ilker Bilgi manager di Can Yaman pubblica le sue foto di Roma su Instagram Stories

Un nuovo indizio per l’arrivo di Can Yaman in Italia: Ilker Bilgi ri-pubblica su Instagram Stories le foto dello scorso anno a Roma prese dalla sua pagina Fans spagnola con una richiesta. Che sia stat ...

#SaveBayYanlis è con questo l'hashtag che le fan italiane e internazionali stanno dimostrando il loro disappunto sulla decisione di sospendere il Dizi turco interpretato da Can Yaman e Özge Gürel che ...Un nuovo indizio per l’arrivo di Can Yaman in Italia: Ilker Bilgi ri-pubblica su Instagram Stories le foto dello scorso anno a Roma prese dalla sua pagina Fans spagnola con una richiesta. Che sia stat ...