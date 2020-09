Iago Falque, c’è l’accordo sulla formula: Inzaghi può sorridere (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ ormai solo questione di ore per Iago Falque al Benevento. I giallorossi hanno trovato l’accordo con il Torino per l’approdo nel Sannio del giocatore. Nei giorni scorsi si è a lungo dibattuto sulla formula da adottare per far contenti tutti e pare che la trattativa si sia conclusa sulla base di un prestito oneroso con scadenza a giugno 2021. L’arrivo di Falque rende ancora più felice Inzaghi che potrà così completare la batteria di fantasisti a disposizione per il 4-3-2-1 cucito addosso al suo Benevento. Ora il tecnico potrà contare su due mancini e due destri, con le coppie Insigne-Iago e Caprari-Sau pronte a contendersi una maglia nell’undici di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ ormai solo questione di ore peral Benevento. I giallorossi hanno trovato l’accordo con il Torino per l’approdo nel Sannio del giocatore. Nei giorni scorsi si è a lungo dibattutoda adottare per far contenti tutti e pare che la trattativa si sia conclusabase di un prestito oneroso con scadenza a giugno 2021. L’arrivo dirende ancora più feliceche potrà così completare la batteria di fantasisti a disposizione per il 4-3-2-1 cucito addosso al suo Benevento. Ora il tecnico potrà contare su due mancini e due destri, con le coppie Insigne-e Caprari-Sau pronte a contendersi una maglia nell’undici di ...

