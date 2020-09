Ciclone sull’Italia, molti danni. TREGUA, poi nuova BUFERA (Di lunedì 28 settembre 2020) Italia interessata da meteo avverso. L’Italia è interessata da un’area ciclonica che genera un eccezionale maltempo che sta causando parecchi danni in varie località. Le cronache meteo dei giornali e della tv ampiamente si stanno occupando di quello che è successo. Qui vedremo le conseguenze meteo e l’evoluzione dei prossimi giorni. Innanzitutto, l’evento meteo a avuto dell’eccezionale, in quanto ha prodotto una diminuzione di temperatura di straordinaria entità, perlomeno su buona parte delle regioni d’Italia. Avvertiamo la caduta di neve fin sino in 1300 metri nell’Appennino centrale. La neve è caduta sulle Alpi a quote piuttosto variabili, e ci segnalano nevicate sino 1000 metri di quota nel settore orientale. Un altro evento meteo ragguardevole è ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 28 settembre 2020) Italia interessata da meteo avverso. L’Italia è interessata da un’area ciclonica che genera un eccezionale maltempo che sta causando parecchiin varie località. Le cronache meteo dei giornali e della tv ampiamente si stanno occupando di quello che è successo. Qui vedremo le conseguenze meteo e l’evoluzione dei prossimi giorni. Innanzitutto, l’evento meteo a avuto dell’eccezionale, in quanto ha prodotto una diminuzione di temperatura di straordinaria entità, perlomeno su buona parte delle regioni d’Italia. Avvertiamo la caduta di neve fin sino in 1300 metri nell’Appennino centrale. La neve è caduta sulle Alpi a quote piuttosto variabili, e ci segnalano nevicate sino 1000 metri di quota nel settore orientale. Un altro evento meteo ragguardevole è ...

