Juventus | la stoccata a Sarri di Ronaldo | “Con Pirlo la squadra lavora sorridendo”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 27 settembre 2020) Super Cristianoall'Olimpico. Il portoghese rimonta per due volte la Roma e permette alladi evitare la sconfitta all'Olimpico e di tornare a casa con un pareggio per 2-2. Prima un gol su rigore, poi un imperioso stacco di testa: con questa doppietta il portoghese sale a quota tre gol in due partite di campionato. CR7 valuta positivamente l'inizio dell'avventura di Andreasulla panchina bianconera, riservando anche unaa Maurizio: "Siamo all'inizio del campionato e abbiamo un allenatore nuovo. Ma laè attiva, stiamo bene e il futuro è molto positivo. È molto presto per fare delle valutazioni, ma vedo lamolto meglio, più contenta e che...