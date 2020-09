F1, GP Russia Sochi 2020: incidente tra Stroll e Leclerc, il canadese a muro (VIDEO) (Di domenica 27 settembre 2020) Contatto tra Lance Stroll e Charles Leclerc nel primo giro del Gran Premio di Russia, valevole per il Mondiale 2020 di Formula 1. Il monegasco da dietro tocca il pilota della Racing Point, che sbanda e finisce a muro. Questo e altri incidenti causano la bandiera gialla e l’ingresso immediato della Safety Car. Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Contatto tra Lancee Charlesnel primo giro del Gran Premio di, valevole per il Mondialedi Formula 1. Il monegasco da dietro tocca il pilota della Racing Point, che sbanda e finisce a. Questo e altri incidenti causano la bandiera gialla e l’ingresso immediato della Safety Car.

