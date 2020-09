Armenia-Azerbaigian, Ue: 'Si fermino subito le ostilità' (Di domenica 27 settembre 2020) Arriva un monito dall'Unione europea affinché cessino subito i combattimenti tra Armenia e Azerbaigian. 'Le notizie sulle ostilità dalla zona di conflitto del Nagorno-Karabakh destano grave ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 27 settembre 2020) Arriva un monito dall'Unione europea affinché cessinoi combattimenti tra. 'Le notizie sulle; dalla zona di conflitto del Nagorno-Karabakh destano grave ...

Agenzia_Ansa : Alta tensione Armenia-Azerbaigian, combattimenti in corso #ANSA - RaiNews : All'alba le forze azere hanno iniziato un'offensiva nella regione autonoma contesa del Nagorno Karabakh per 'neutra… - repubblica : Scontri tra Azerbaigian e Armenia, diversi morti e feriti [aggiornamento delle 10:28] - AnselmoDelDuca : RT @lucianoghelfi: Sale la tensione in un’area martoriata - Venti di guerra nel #Caucaso: #Armenia e #Azerbaigian combattono nel #NagornoKa… - Nadia_hopppe1 : RT @agambella: #Armenia #Azerbaigian Prima di muovere ordinatamente in colonna i carri da battaglia e i blindati, le forze azere hanno mira… -