Gabriel Garko | le parole di Vladimir Luxuria | “Quanti attori sono ancora costretti a fingersi etero”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 settembre 2020)è entrato nella Casa del Grande Fratello è ha letto una lunga lettera alla ex Adua Del Vesco. Una lettera che lo ha fatto piangere, con evidenti riferimenti alla sua sessualità. Eppurenon ha fatto “coming out” esplicitamente, come in molti hanno scritto sui social. “fa coming out: quantietero perché il loro agente li vuole sex symbol per donne minacciando altrimenti di non farli più lavorare? Meglio recitare su un set che nella vita prendendo in giro gli altri e se stessi“, ha twittato. Secondo alcuni utenti social, l’attore ...