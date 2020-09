Elisa Isoardi si prende (da sola) la scena di Ballando (Di domenica 27 settembre 2020) Elisa Isoardi - Ballando con le Stelle 2020 Le hanno tolto La Prova del Cuoco, poi anche Raimondo Todaro. Elisa Isoardi deve evidentemente scontare delle pene, ma intanto si prende tutta la scena di Ballando con le Stelle. Lo show del sabato sera di Rai 1 le fa bene forse più delle ricette del mezzogiorno perché l’immagine che ne esce, di donna ma anche di professionista della TV, è rafforzata. Passata la delusione per la cancellazione del programma che ha condotto per quattro stagioni (dal 2008 al 2010 e dal 2018 al 2020), la Isoardi si è buttata nell’avventura di Ballando come se avesse tutto da guadagnare e niente da perdere, partner di ballo a parte. Assente Todaro ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 27 settembre 2020)con le Stelle 2020 Le hanno tolto La Prova del Cuoco, poi anche Raimondo Todaro.deve evidentemente scontare delle pene, ma intanto situtta ladicon le Stelle. Lo show del sabato sera di Rai 1 le fa bene forse più delle ricette del mezzogiorno perché l’immagine che ne esce, di donna ma anche di professionista della TV, è rafforzata. Passata la delusione per la cancellazione del programma che ha condotto per quattro stagioni (dal 2008 al 2010 e dal 2018 al 2020), lasi è buttata nell’avventura dicome se avesse tutto da guadagnare e niente da perdere, partner di ballo a parte. Assente Todaro ...

