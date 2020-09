Confindustria Alberghi: “Bene fondo nazionale Cdp” (Di venerdì 25 settembre 2020) Roma, 25 set.(Adnkronos) – “Con la presentazione oggi del fondo nazionale del Turismo si aggiunge un ulteriore tassello alle misure poste in atto a favore del mondo Alberghiero”. Così Confindustria Alberghi commenta la nascita del fondo nazionale del Turismo presentato oggi dai vertici di Cassa Depositi e Prestiti e alla presenza del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo Dario Franceschini. “Uno strumento quello della valorizzazione degli asset immobiliari, che si affianca alle altre iniziative di Cdp a sostegno del settore sulle grandi direttrici di formazione, innovazione e consolidamento degli operatori. Un quadro in cui si potrebbero inserire anche strumenti di equity come bond e basket bond, ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 25 settembre 2020) Roma, 25 set.(Adnkronos) – “Con la presentazione oggi deldel Turismo si aggiunge un ulteriore tassello alle misure poste in atto a favore del mondoero”. Cosìcommenta la nascita deldel Turismo presentato oggi dai vertici di Cassa Depositi e Prestiti e alla presenza del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo Dario Franceschini. “Uno strumento quello della valorizzazione degli asset immobiliari, che si affianca alle altre iniziative di Cdp a sostegno del settore sulle grandi direttrici di formazione, innovazione e consolidamento degli operatori. Un quadro in cui si potrebbero inserire anche strumenti di equity come bond e basket bond, ...

