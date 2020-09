Riapertura stadi: marcia indietro, scontro totale. Cosa succede ora (Di giovedì 24 settembre 2020) Riapertura stadi in Serie A: confusione totale. Il ministro Spadafora aveva aperto al ritorno dei tifosi, ma arriva la smentita secca. Cosa succede ora? Se qualche giorno fa il ministro dello sport Spadafora aveva ammesso una parziale Riapertura degli stadi già nelle prossime partite, ora arriva la secca smentita da parte dei tecnici del comitato … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 24 settembre 2020)in Serie A: confusione. Il ministro Spadafora aveva aperto al ritorno dei tifosi, ma arriva la smentita secca.ora? Se qualche giorno fa il ministro dello sport Spadafora aveva ammesso una parzialedegligià nelle prossime partite, ora arriva la secca smentita da parte dei tecnici del comitato … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

