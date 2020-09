Liv Tyler abbandona la serie 9-1-1: Lone Star (Di giovedì 24 settembre 2020) L'attrice Liv Tyler ha deciso di rinunciare al suo ruolo nella serie 9-1-1: Lone Star prima dell'inizio delle riprese della seconda stagione. Liv Tyler ha annunciato di aver detto addio alla serie 9-1-1: Lone Star, rinunciando così al ruolo di Michelle Blake nella seconda stagione della serie targata Fox. La Star della trilogia del Signore degli Anelli ha preso la decisione dopo aver valutato le conseguenze delle restrizioni legate alla pandemia. Nel corso delle riprese della prima stagione, infatti, Liv Tyler ha dovuto viaggiare spesso volando da Londra, dove vive, e Los Anges per effettuare le riprese della serie 9-1-1: Lone Star. L'attrice, a ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 24 settembre 2020) L'attrice Livha deciso di rinunciare al suo ruolo nella9-1-1:prima dell'inizio delle riprese della seconda stagione. Livha annunciato di aver detto addio alla9-1-1:, rinunciando così al ruolo di Michelle Blake nella seconda stagione dellatargata Fox. Ladella trilogia del Signore degli Anelli ha preso la decisione dopo aver valutato le conseguenze delle restrizioni legate alla pandemia. Nel corso delle riprese della prima stagione, infatti, Livha dovuto viaggiare spesso volando da Londra, dove vive, e Los Anges per effettuare le riprese della9-1-1:. L'attrice, a ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? 9-1-1: Lone Star, Liv Tyler lascia la serie Fox a causa della pandemia - drogonsdaughter : RT @drogonsdaughter: ecco la versione completa di 'Arwen's song' che Liv Tyler canta durante la scena ne Le Case di Guarigione non solo Li… - drogonsdaughter : RT @drogonsdaughter: le urla di Éomer quando trova il corpo di Éowyn ?? la scena è una delle più belle della versione estesa, accompagnata… - SerieTvserie : “9-1-1: Lone Star”: Liv Tyler non tornerà nella seconda stagione - Teleblogmag : Liv Tyler non tornerà nella prossima stagione della serie -