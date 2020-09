Genoa, parlano Badelj e Pjaca: “Qui si sta bene” (Di giovedì 24 settembre 2020) Giornata di presentazioni in casa Genoa. Milan Badelj e Marko Pjaca si sono mostrati in conferenza stampa: Prima è stato il turno dell’ex Lazio: “Sono qui per fare grandi cose. Mi sono convinto a venire qui per l’allenatore, che mi ha voluto fin dall’inizio, e il ds Faggiano. Poi ho fatto le mie valutazioni. Mi sono subito inserito bene in squadra grazie al gruppo, che mi ha ben accettato. Mi sento bene dal punto di vista fisico, domenica siamo riusciti tutti a trasmettere quello abbiamo provato nei giorni scorsi. Dove possiamo arrivare? Siamo all’inizio, bisogna continuare a lavorare. La squadra merita più di quanto realizzato nelle scorse stagioni”. Poi ha parlato anche Pjaca: “In questi primi giorni sono stato bene, il club è storico e tutti i ragazzi ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 24 settembre 2020) Giornata di presentazioni in casa. Milane Markosi sono mostrati in conferenza stampa: Prima è stato il turno dell’ex Lazio: “Sono qui per fare grandi cose. Mi sono convinto a venire qui per l’allenatore, che mi ha voluto fin dall’inizio, e il ds Faggiano. Poi ho fatto le mie valutazioni. Mi sono subito inserito bene in squadra grazie al gruppo, che mi ha ben accettato. Mi sento bene dal punto di vista fisico, domenica siamo riusciti tutti a trasmettere quello abbiamo provato nei giorni scorsi. Dove possiamo arrivare? Siamo all’inizio, bisogna continuare a lavorare. La squadra merita più di quanto realizzato nelle scorse stagioni”. Poi ha parlato anche: “In questi primi giorni sono stato bene, il club è storico e tutti i ragazzi ...

Genoa, parlano Badelj e Pjaca: "Qui si sta bene"

GENOA - Pjaca: "Col Napoli non sarà facile", Badelj: "Mi aspetto continuità"

Marko Pjaca, esterno del Genoa, ha parlato in conferenza stampa in occasione della sua presentazione ufficiale: "In questi primi giorni sono stato bene, il club è storico e tutti i ragazzi sono bravis ...

