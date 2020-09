Cade in casa mentre ripara la finestra: morto Alex Rizzo “Papela”, animatore della vita notturna in Salento (Di giovedì 24 settembre 2020) Ha perso l’equilibrio mentre stava effettuando lavori su una finestra di casa. La caduta è stata fatale: così è morto Alessandro Rizzo, Papela, 51 anni, storico proprietario del Baretto di Porto Miggiano e anni fa gestore del Guendalina di Santa Cesarea Terme. Rizzo, ex modello, protagonista della vita notturna salentina, viveva da solo nella sua casa di San Cesario: è stato trovato senza vita probabilmente ore dopo l’incidente, almeno secondo le prime ipotesi di ricostruzione riportate dal sindaco del paese Fernando Coppola. E’ stato il fratello a ritrovarlo dopo che per tutto il giorno il telefono aveva squillato a vuoto. I funerali saranno celebrati nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Ha perso l’equilibriostava effettuando lavori su unadi. La caduta è stata fatale: così èAlessandro, Papela, 51 anni, storico proprietario del Baretto di Porto Miggiano e anni fa gestore del Guendalina di Santa Cesarea Terme., ex modello, protagonistasalentina, viveva da solo nella suadi San Cesario: è stato trovato senzaprobabilmente ore dopo l’incidente, almeno secondo le prime ipotesi di ricostruzione riportate dal sindaco del paese Fernando Coppola. E’ stato il fratello a ritrovarlo dopo che per tutto il giorno il telefono aveva squillato a vuoto. I funerali saranno celebrati nella ...

