Attilio Fontana, la Finanza copia i dati del telefono del governatore lombardo per il caso Diasorin (Di mercoledì 23 settembre 2020) La stessa operazione effettuata sul cellulare di Giulia Martinelli, la responsabile della segreteria del presidente lombardo. Nessuno dei due risulta indagato. Il legale di Fontana: «Atto con evidenti criticità di carattere costituzionale» Leggi su corriere (Di mercoledì 23 settembre 2020) La stessa operazione effettuata sul cellulare di Giulia Martinelli, la responsabile della segreteria del presidente. Nessuno dei due risulta indagato. Il legale di: «Atto con evidenti criticità di carattere costituzionale»

fattoquotidiano : Allarme dei tecnici ma Attilio tace [di Andrea Sparaciari] #FattoQuotidiano #edicola #16settembre - AntoVitiello : Impianti sportivi aperti al pubblico in misura non superiore a 1.000 spettatori in quelli all'aperto e a 700 spetta… - Corriere : Caso DiaSorin, la Finanza copia i dati del telefono di Fontana - aguari68 : mò so caxxi....San Matteo-Diasorin, la Finanza a casa del governatore lombardo Attilio Fontana per effettuare una c… - X12RED : @LegaSalvini -