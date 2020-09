Elezioni regionali 2020, chi ha vinto: tutti i risultati (Di lunedì 21 settembre 2020) definitivi Vincitori Elezioni regionali CHI HA vinto – Si è conclusa la due-giorni di Elezioni in Italia: , domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 gli elettori sono stati chiamati alle urne per eleggere i governatori di 7 Regioni (Veneto, Liguria, Marche, Toscana, Campania, Puglia e Valle d’Aosta), per le Elezioni amministrative in oltre mille Comuni e per il referendum sul taglio del numero dei parlamentari (su tutto il territorio nazionale). Alle 15 di oggi si sono chiusi i seggi e sono iniziate le procedure di spoglio. Adesso sono disponibili i risultati definitivi delle Elezioni regionali: di seguito, tutte le informazioni, Regione per Regione. Elezioni regionali ... Leggi su tpi (Di lunedì 21 settembre 2020) definitivi VincitoriCHI HA– Si è conclusa la due-giorni diin Italia: , domenica 20 e lunedì 21 settembregli elettori sono stati chiamati alle urne per eleggere i governatori di 7 Regioni (Veneto, Liguria, Marche, Toscana, Campania, Puglia e Valle d’Aosta), per leamministrative in oltre mille Comuni e per il referendum sul taglio del numero dei parlamentari (su tutto il territorio nazionale). Alle 15 di oggi si sono chiusi i seggi e sono iniziate le procedure di spoglio. Adesso sono disponibili idefinitivi delle: di seguito, tutte le informazioni, Regione per Regione....

