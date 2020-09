Dopo 10 giorni riapre l’aeroporto di Bologna Con una pista nuova

Leggi su dire

(Di lunedì 21 settembre 2020) BOLOGNA – Pista nuova per l’Aeroporto Marconi di Bologna, che stanotte ha riaperto al traffico dopo dieci giorni di lavori di manutenzione. Il primo velivolo a ‘testare’ la nuova pavimentazione della pista, un cargo Tnt in arrivo da Liegi alle 2.03 del mattino. I lavori hanno riguardato 1,6 chilometri della pista e i raccordi ‘Charlie’, ‘Delta’ ed ‘Echo’ (per 1 chilometro di lunghezza). Anche la segnaletica è stata riqualificata e sono state installate circa 500 nuove luci per ammodernare il sistema di Avl (aiuti visivi luminosi) per guidare gli aeromobili in orario notturno o con scarsa visibilità.