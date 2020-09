Coronavirus: nei soggetti allergici affetti da Covid-19 la polmonite è meno grave (Di lunedì 21 settembre 2020) E’ stato constato che tra i pazienti ricoverati per Covid-19, i soggetti allergici sviluppano una forma meno grave di malattia. Lo dimostra uno studio multicentrico coordinato da Enrico Scala (IDI-IRCCS – FLMM, Roma) e Riccardo Asero (Clinica San Carlo, Paderno Dugnano – MI). L’articolo è stato pubblicato su ‘Allergy‘, la rivista scientifica dell’Accademia Europea di Allergologia e Immunologia, come comunica in una nota l’Idi. “L’infezione da SARS-CoV-2 – si legge – puo’ indurre un ampio spettro di conseguenze che vanno dall’infezione asintomatica a forme di polmonite estremamente grave”. “Abbiamo studiato retrospettivamente piu’ di 500 ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 21 settembre 2020) E’ stato constato che tra i pazienti ricoverati per-19, isviluppano una formadi malattia. Lo dimostra uno studio multicentrico coordinato da Enrico Scala (IDI-IRCCS – FLMM, Roma) e Riccardo Asero (Clinica San Carlo, Paderno Dugnano – MI). L’articolo &e; stato pubblicato su ‘Allergy‘, la rivista scientifica dell’Accademia Europea di Allergologia e Immunologia, come comunica in una nota l’Idi. “L’infezione da SARS-CoV-2 – si legge – puo’ indurre un ampio spettro di conseguenze che vanno dall’infezione asintomatica a forme diestremamente”. “Abbiamo studiato retrospettivamente piu’ di 500 ...

Agenzia_Ansa : L'allarme dell' #Oms: in Europa aumenteranno i morti per #coronavirus nei mesi di ottobre e novembre #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #AstraZeneca riprende i test sul #vaccino in #Gb. Lo stop nei giorni scorsi dopo che un volontario si… - rtl1025 : ?? L'Europa vedrà un aumento dei decessi provocati dal #coronavirus nei mesi di ottobre e novembre: lo ha detto all'… - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: #SCUOLE, il #VIROLOGO #Crisanti lancia l'ALLARME. Ecco cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni - ptvonline2001 : Siracusano (Psichiatria): 'L'effetto del #Covid_19 lo vediamo nei Pronto Soccorso, dove rileviamo che i tentativi d… -