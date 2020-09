Calciomercato, le notizie di oggi – Morata alla Juve, Sampdoria scatenata, il Genoa sogna l’attaccante (Di lunedì 21 settembre 2020) Calciomercato, le notizie di oggi – Il campionato di Serie A è partito con il botto, ma a tenere banco sono anche e soprattutto le trattative di Calciomercato. Le squadre continuano a muoversi, il gong si avvicina sempre di più. I grandi club sono pronti a chiudere un altro colpo in entrata, ma arrivano aggiornamenti anche su altre società. Ecco tutte le operazioni nel dettaglio. In alto la FOTOGALLERY con i calciatori pronti a cambiare maglia. Genoa – Il club rossoblu è letteralmente scatenato. Destro ha fatto molto bene all’esordio contro il Crotone, ma si sta cercando un’altra spalla per Pjaca. Nuovo contatto con la Lazio per Caicedo, la valutazione è di 7 milioni di euro. Il problema è l’ingaggio, ma che ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 21 settembre 2020), ledi– Il campionato di Serie A è partito con il botto, ma a tenere banco sono anche e soprattutto le trattative di. Le squadre continuano a muoversi, il gong si avvicina sempre di più. I grandi club sono pronti a chiudere un altro colpo in entrata, ma arrivano aggiornamenti anche su altre società. Ecco tutte le operazioni nel dettaglio. In alto la FOTOGALLERY con i calciatori pronti a cambiare maglia.– Il club rossoblu è letteralmente scatenato. Destro ha fatto molto bene all’esordio contro il Crotone, ma si sta cercando un’altra spper Pjaca. Nuovo contatto con la Lazio per Caicedo, la valutazione è di 7 milioni di euro. Il problema è l’ingaggio, ma che ...

DiMarzio : Le novità dopo l'incontro di oggi per #Milik alla #Roma - CalcioWeb : #Calciomercato, le #notizie di oggi – #Morata alla #Juve, #Sampdoria scatenata, il #Genoa sogna l’attaccante - - WiAnselmo : #Calciomercato #Palermo, Broh è arrivato in città: domani visite mediche e firma - Mediagol : #Calciomercato #Palermo, Broh è arrivato in città: domani visite mediche e firma - PSG24hours : RT @Mediagol: #Calciomercato #Napoli, Koulibaly ai saluti: arriva la maxi offerta del #Psg, battuta la concorrenza del Manchester City http… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato notizie Calciomercato LIVE - Suarez verso l'Atletico: 9 milioni l’anno. Inter e Spal a colloquio per Esposito La Gazzetta dello Sport Scontro nella maggioranza sugli stadi aperti

Alla riapertura degli stadi, non tutti gli uomini del governo esultano. Un po’ perché la scelta è arrivata rincorrendo le ordinanze delle Regioni, visto il «ritardo di pianificazione» del ministro del ...

Al referendum hanno vinto tutti, alle regionali hanno perso tutti

Stavolta hanno vinto tutti. Tutte le principali forze politiche hanno sostenuto il Sì al referendum. Gli unici sconfitti sono nelle amministrative: i 5 Stelle, protagonisti di una solitaria debacle in ...

Alla riapertura degli stadi, non tutti gli uomini del governo esultano. Un po’ perché la scelta è arrivata rincorrendo le ordinanze delle Regioni, visto il «ritardo di pianificazione» del ministro del ...Stavolta hanno vinto tutti. Tutte le principali forze politiche hanno sostenuto il Sì al referendum. Gli unici sconfitti sono nelle amministrative: i 5 Stelle, protagonisti di una solitaria debacle in ...