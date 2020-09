Ama: a Piazzale Clodio ripetutamente abbandonati rifiuti ingombranti (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma – Operatori e mezzi Ama svolgono i servizi di pulizia, spazzamento e raccolta dei rifiuti, nelle aree in gestione di Piazzale Clodio, nelle modalita’ e frequenze previste. La zona e’ pero’ oggetto di continui scarichi illeciti di materiali vari, per lo piu’ ingombranti, che vanno purtroppo a impattare negativamente nella percezione del decoro urbano. Negli ultimi 3 mesi (giugno-agosto), sono state complessivamente ben 1.200 le tonnellate di rifiuti di “grossa taglia” rimosse dalle squadre addette, all’opera in tutti i 15 municipi cittadini. Solo nel quadrante Clodio/Prati/Borgo, il personale impegnato nel servizio ha dovuto effettuare in questi ultimi 3 mesi ben 168 interventi straordinari di rimozione. Tutta l’area ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma – Operatori e mezzi Ama svolgono i servizi di pulizia, spazzamento e raccolta dei, nelle aree in gestione di, nelle modalita’ e frequenze previste. La zona e’ pero’ oggetto di continui scarichi illeciti di materiali vari, per lo piu’, che vanno purtroppo a impattare negativamente nella percezione del decoro urbano. Negli ultimi 3 mesi (giugno-agosto), sono state complessivamente ben 1.200 le tonnellate didi “grossa taglia” rimosse dalle squadre addette, all’opera in tutti i 15 municipi cittadini. Solo nel quadrante/Prati/Borgo, il personale impegnato nel servizio ha dovuto effettuare in questi ultimi 3 mesi ben 168 interventi straordinari di rimozione. Tutta l’area ...

CortesiLucia : RT @zerowidee: enock: 'io la mia idea un po' me la sono fatta ma non la dico' SI AMA LO SAPPIAMO CHE LO VUOI APPENDERE A TESTA IN GIÙ IN P… - Arch3ryCiarz : RT @zerowidee: enock: 'io la mia idea un po' me la sono fatta ma non la dico' SI AMA LO SAPPIAMO CHE LO VUOI APPENDERE A TESTA IN GIÙ IN P… - Reberebby215 : RT @zerowidee: enock: 'io la mia idea un po' me la sono fatta ma non la dico' SI AMA LO SAPPIAMO CHE LO VUOI APPENDERE A TESTA IN GIÙ IN P… - ansiadivivere_ : RT @zerowidee: enock: 'io la mia idea un po' me la sono fatta ma non la dico' SI AMA LO SAPPIAMO CHE LO VUOI APPENDERE A TESTA IN GIÙ IN P… - bigblacklie : RT @zerowidee: enock: 'io la mia idea un po' me la sono fatta ma non la dico' SI AMA LO SAPPIAMO CHE LO VUOI APPENDERE A TESTA IN GIÙ IN P… -

Ultime Notizie dalla rete : Ama Piazzale Ama: continui scarichi illeciti di rifiuti a piazzale Clodio askanews Degrado in centro da arginare, la passerella in Darsena può attendere

Un nugolo di persone presenti in tutta la piazza, di auto in divieto di sosta ... è incomprensibile come non si amino le nostre istituzioni e le nostre radici nel tollerare che questo degrado avanzi.

I ragazzi del clima tornano in piazza: "Fate presto, il riscaldamento globale divide il mondo"

Due pugni chiusi, uniti per i polsi, con il pollice alzato. Ci sarà anche questo nuovo simbolo, dedicato ai Mapa (Most Affected People and Areas), in generale le persone che vivono nei luoghi del sud ...

Veronica Peparini Instagram, la maestra di ‘Amici’ spiazza tutti: «Che buongiorno»

Quello stesso anno ha lavorato allo spettacolo Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo sotto la regia del fratello Giuliano Peparini, vincendo agli Oscar del Musical 2015 il premio nella ...

Un nugolo di persone presenti in tutta la piazza, di auto in divieto di sosta ... è incomprensibile come non si amino le nostre istituzioni e le nostre radici nel tollerare che questo degrado avanzi.Due pugni chiusi, uniti per i polsi, con il pollice alzato. Ci sarà anche questo nuovo simbolo, dedicato ai Mapa (Most Affected People and Areas), in generale le persone che vivono nei luoghi del sud ...Quello stesso anno ha lavorato allo spettacolo Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo sotto la regia del fratello Giuliano Peparini, vincendo agli Oscar del Musical 2015 il premio nella ...