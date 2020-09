Roby Facchinetti si commuove per Bergamo: “La mia città non è più la stessa” (Di domenica 20 settembre 2020) Roby Facchinetti si commuove a Verissimo nel parlare della sua città Natale, Bergamo, gravemente colpita dal Coronavirus. Ospite del salotto di Silvia Toffanin, il cantante dei Pooh ha espresso tutto il suo dolore per una città che non riconosce più, devastata dalla pandemia Covid-19. “Mi capita di incontrare conoscenti e amici e non si riesce a parlare d’altro. La prima cosa che penso quando rivedo qualcuno è “speriamo che alla sua famiglia non sia accaduto nulla””, spiega Facchinetti che si augura solo di potersi gettare alle spalle tutto questo dolore e lo stesso augurio lascia alla città di Bergamo e al resto dell’Italia. Il Coronavirus ha provocato ferite laceranti che rimarranno sulla nostra pelle ... Leggi su optimagazine (Di domenica 20 settembre 2020)sia Verissimo nel parlare della sua città Natale,, gravemente colpita dal Coronavirus. Ospite del salotto di Silvia Toffanin, il cantante dei Pooh ha espresso tutto il suo dolore per una città che non riconosce più, devastata dalla pandemia Covid-19. “Mi capita di incontrare conoscenti e amici e non si riesce a parlare d’altro. La prima cosa che penso quando rivedo qualcuno è “speriamo che alla sua famiglia non sia accaduto nulla””, spiegache si augura solo di potersi gettare alle spalle tutto questo dolore e lo stesso augurio lascia alla città die al resto dell’Italia. Il Coronavirus ha provocato ferite laceranti che rimarranno sulla nostra pelle ...

GammaStereoRoma : Roby Facchinetti - Fammi volare - infoitcultura : Francesco Facchinetti figlio Roby Facchinetti: si è sposato due volte - infoitcultura : Giovanna Lorenzi moglie Roby Facchinetti, un amore lontano dai riflettori - infoitcultura : Roby Facchinetti in lacrime racconta il suo dramma: “Ho perso 7 persone” - infoitcultura : Verissimo, Roby Facchinetti si commuove per Bergamo: «Ho avuto terrore, non paura. In quei giorni ho perso tanti am… -