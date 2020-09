Gara 24h Le Mans 2020, Toyota segna la tripletta! (Di domenica 20 settembre 2020) Anche quest’anno si è conclusa la Gara della 24h di Le Mans in edizione 2020. La vittoria assoluta è andata alla Toyota TS050 Hybrid Nr. 8 guidata da Nakajima, Hartley e Buemi, per l’ultima volta prima dell’inizio della nuova era del motorsport di durata dal 2021. È stata una 24 Ore ricca di colpi di scena, che però in certa parte ha mostrato quanto un format del genere fosse ormai giunto al capolinea. Forse proprio per questo motivo il meteo ha voluto rimanere calmo, rendendo la Gara asciutta per tutta la sua interezza. Gara 24h Le Mans 2020 – I prototipi Per il costruttore giapponese si tratta del terzo successo consecutivo nella classe LMP1 a Le Mans, ottenuto con una netta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 settembre 2020) Anche quest’anno si è conclusa ladella 24h di Lein edizione. La vittoria assoluta è andata allaTS050 Hybrid Nr. 8 guidata da Nakajima, Hartley e Buemi, per l’ultima volta prima dell’inizio della nuova era del motorsport di durata dal 2021. È stata una 24 Ore ricca di colpi di scena, che però in certa parte ha mostrato quanto un format del genere fosse ormai giunto al capolinea. Forse proprio per questo motivo il meteo ha voluto rimanere calmo, rendendo laasciutta per tutta la sua interezza.24h Le– I prototipi Per il costruttore giapponese si tratta del terzo successo consecutivo nella classe LMP1 a Le, ottenuto con una netta ...

