Coronavirus, ancora 43 tamponi positivi in Abruzzo (Di domenica 20 settembre 2020) L'Aquila - La Regione Abruzzo comunica che nella giornata di oggi in Abruzzo sono 43 i tamponi positivi al Covid. Nella breve nota viene sottolineato che i dati dei laboratori, però, non sono stati elaborati, per cui non è detto che si tratti di 43 nuovi casi. Nel conteggio, infatti, potrebbero essere compresi anche i tamponi di controllo su pazienti positivi già noti. Ieri la Regione aveva prima annunciato che non sarebbero stati elaborati e di conseguenza trasmessi i dati sui positivi al Coronavirus nelle giornate di ieri ed oggi, e poi qualche ora dopo fatto sapere che ieri erano 28 i contagi ma che, come detto oggi, non è sicuro che siano 28 perchè in quel numero potrebbero essere compresi tamponi ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di domenica 20 settembre 2020) L'Aquila - La Regionecomunica che nella giornata di oggi insono 43 ial Covid. Nella breve nota viene sottolineato che i dati dei laboratori, però, non sono stati elaborati, per cui non è detto che si tratti di 43 nuovi casi. Nel conteggio, infatti, potrebbero essere compresi anche idi controllo su pazientigià noti. Ieri la Regione aveva prima annunciato che non sarebbero stati elaborati e di conseguenza trasmessi i dati suialnelle giornate di ieri ed oggi, e poi qualche ora dopo fatto sapere che ieri erano 28 i contagi ma che, come detto oggi, non è sicuro che siano 28 perchè in quel numero potrebbero essere compresi...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nel #RegnoUnito multa a chi viola l'isolamento. In #India, oltre 92mila casi in un giorno. #Francia a… - RaiNews : #coronavirus #covid19 aumentano ancora i ricoverati in terapia intensiva, +7 da ieri - caterinabalivo : Amoriiiii sveglia si va a scuola. Risposta: mamma ma c’è ancora il coronavirus, dai facci dormire ??Con i miei modi… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Coronavirus, ecco i dati di oggi: ancora oltre 170 casi nelle ultime 24… - anna_volante : RT @Miti_Vigliero: Coronavirus, Ippolito (Cts): «L’aumento dei contagi non dipende dalla scuola. È la coda dei ritorni dall’estate» «L’unic… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ancora Coronavirus, ancora in doppia cifra i nuovi casi in provincia: sono 24 LuccaInDiretta Coronavirus, ancora 43 tamponi positivi in Abruzzo

La Regione Abruzzo comunica che nella giornata di oggi in Abruzzo sono 43 i tamponi positivi al Covid. Nella breve nota viene sottolineato che i dati dei laboratori, però, non sono stati elaborati, pe ...

Il Mythos Opera Festival fa sold-out. Un successo l’Aida e Cavalleria Rusticana

Ancora una volta il centro delle attività culturali è stato il Teatro antico di Taormina, dove sono andate in scena con successo due repliche di “Aida” ed una “Cavalleria Rusticana”. Molto apprezzata ...

Coronavirus, 17 positivi nel centro migranti

Qualche giorno fa una mamma e la figlia erano risultate positive. Carmassi rassicura: "Nessuno è grave, struttura isolata, non ci sono pericoli" BIENTINA — Dal bollettino di oggi di Ausl Toscana Nord ...

La Regione Abruzzo comunica che nella giornata di oggi in Abruzzo sono 43 i tamponi positivi al Covid. Nella breve nota viene sottolineato che i dati dei laboratori, però, non sono stati elaborati, pe ...Ancora una volta il centro delle attività culturali è stato il Teatro antico di Taormina, dove sono andate in scena con successo due repliche di “Aida” ed una “Cavalleria Rusticana”. Molto apprezzata ...Qualche giorno fa una mamma e la figlia erano risultate positive. Carmassi rassicura: "Nessuno è grave, struttura isolata, non ci sono pericoli" BIENTINA — Dal bollettino di oggi di Ausl Toscana Nord ...