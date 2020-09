Claire Williams si reinventa: la figlia di Frank cambia vita, ecco cosa farà (Di domenica 20 settembre 2020) Claire Williams è stata costretta a reinventarsi in seguito alla vendita della scuderia da parte del padre Frank. Si è confessata in tal senso al sito ufficiale del Circus: “Per noi è stato come un lutto, dunque ci vorrà del tempo per riprenderci. Forse un giorno tornerò a guardare le gare perché sono state la mia vita, però per adesso posso soltanto augurare alla squadra di fare bene”. Un rimedio tuttavia è stato trovato, ossia il ruolo di casalinga: “Adesso potrò dedicarmi al ruolo di madre e moglie, ma altresì occuparmi di mio padre che si è trasferito vicino a noi. Il nostro è uno sport esigente, di conseguenza cercherò di ricostruirmi. Capire ciò che sono al di fuori della ... Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020)è stata costretta arsi in seguito alla vendita della scuderia da parte del padre. Si è confessata in tal senso al sito ufficiale del Circus: “Per noi è stato come un lutto, dunque ci vorrà del tempo per riprenderci. Forse un giorno tornerò a guardare le gare perché sono state la mia, però per adesso posso soltanto augurare alla squadra di fare bene”. Un rimedio tuttavia è stato trovato, ossia il ruolo di casalinga: “Adesso potrò dedicarmi al ruolo di madre e moglie, ma altresì occuparmi di mio padre che si è trasferito vicino a noi. Il nostro è uno sport esigente, di conseguenza cercherò di ricostruirmi. Capire ciò che sono al di fuori della ...

