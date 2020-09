Vittoria Schisano e Marco De Angelis – La Salsa – Ballando 2020 – VIDEO (Di sabato 19 settembre 2020) Vittoria Schisano e Marco De Angelis sono pronti per sfidare la pista di Ballando con le Stelle 2020 e affrontare la prima puntata. La coppia si è divertita molto in queste settimane a creare contenuti social ironici. Saranno all’altezza delle aspettative della giuria? Vittoria Schisano e Marco De Angelis sfidano gli stereotipi. Lei non ha un passato facile alle spalle e ora può finalmente coronare uno dei suoi sogni. “C’è una vocina dentro di me che dice no, tu non sarai mai una vera donna, non sarai mai accettata dal mondo”, confessa alle telecamere. Propongono una Salsa dorata e spumeggiante. Vittoria Schisano e ... Leggi su giornal (Di sabato 19 settembre 2020)Desono pronti per sfidare la pista dicon le Stellee affrontare la prima puntata. La coppia si è divertita molto in queste settimane a creare contenuti social ironici. Saranno all’altezza delle aspettative della giuria?Desfidano gli stereotipi. Lei non ha un passato facile alle spalle e ora può finalmente coronare uno dei suoi sogni. “C’è una vocina dentro di me che dice no, tu non sarai mai una vera donna, non sarai mai accettata dal mondo”, confessa alle telecamere. Propongono unadorata e spumeggiante.e ...

