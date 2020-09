Vite al limite. Liz Evans, 327 kg. Un’ infanzia da incubo (Di sabato 19 settembre 2020) Vite al limite. La trasmissione in onda sul canale 31, Real Time, segue le vicende di pazienti patologicamente obesi. La storia di Liz Protagonista della terza puntata della sesta stagione di Vite al limite è Liz Evans, 35 anni, proveniente dalla città di Freeport, Texas; peso iniziale di 327 kg. Come in un copione già … L'articolo Vite al limite. Liz Evans, 327 kg. Un’ infanzia da incubo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 19 settembre 2020)al. La trasmissione in onda sul canale 31, Real Time, segue le vicende di pazienti patologicamente obesi. La storia di Liz Protagonista della terza puntata della sesta stagione dialè Liz, 35 anni, proveniente dalla città di Freeport, Texas; peso iniziale di 327 kg. Come in un copione già … L'articoloal. Liz, 327 kg. Un’daproviene da YesLife.it.

yaboidavide : Non ho appena buttato 400 grammi di pasta solo per me è non ho certamente usato 4 uova per farmi la carbonara dai c… - 6laurah : @Henrybah Stasera se potessi, avrei di colpo 200kg e mangerei fino a scoppiare. Come gli obesi di vite al limite. V… - mandylouissee : RT @Susina21435413: Tutto arriva anche se non lo chiedi Di solito quando non te lo spieghi ... Non serve vivere tutte le vite Uscirne senz… - PersempreNadia : @CorsampAlive In realtà questo è il Dott. Nowzaradan di Vite al Limite - stntalk : RT @Susina21435413: Tutto arriva anche se non lo chiedi Di solito quando non te lo spieghi ... Non serve vivere tutte le vite Uscirne senz… -

Ultime Notizie dalla rete : Vite limite Pauline Potter Vite al Limite e poi, è morta? Il suo destino YouMovies Costruiamo una società meno fragile sul respiro lungo di vite più equilibrate

Fragilità. Fragile la nostra condizione personale, tra i rischi della malattia e le precarietà economiche. Fragili le relazioni, per la quarantena e le limitazioni agli incontri e ai viaggi. Fragili a ...

Sinisa III: l’anno più bello è il prossimo

di Doriano Rabotti Un giorno si fermerà a contare tutte le vite che ha vissuto, Sinisa Mihajlovic. Probabilmente lo sta già facendo, visto che sta lavorando a un libro sui suoi anni che sembrano lungh ...

Il Roland Garros riduce ancora il limite di pubblico: fissato un massimo di 5000 spettatori al giorno

Poco più di una settimana ci separa dal terzo Slam della stagione 2020, il Roland Garros, quest’anno costretto a spostarsi da giugno a settembre a causa dell’emergenza Covid. Sin da subito si è parlat ...

Fragilità. Fragile la nostra condizione personale, tra i rischi della malattia e le precarietà economiche. Fragili le relazioni, per la quarantena e le limitazioni agli incontri e ai viaggi. Fragili a ...di Doriano Rabotti Un giorno si fermerà a contare tutte le vite che ha vissuto, Sinisa Mihajlovic. Probabilmente lo sta già facendo, visto che sta lavorando a un libro sui suoi anni che sembrano lungh ...Poco più di una settimana ci separa dal terzo Slam della stagione 2020, il Roland Garros, quest’anno costretto a spostarsi da giugno a settembre a causa dell’emergenza Covid. Sin da subito si è parlat ...