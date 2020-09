Roby Facchinetti: chi è, età, carriera, curiosità e vita privata (Di sabato 19 settembre 2020) Torna l’appuntamento del sabato con Verissimo. Ospite della seconda puntata in onda oggi, sabato 19 settembre, Roby Facchinetti. Conosciamolo meglio… Roby Facchinetti: chi è, età, carriera Roby Facchinetti, all’anagrafe Camillo Lorenzo Ferdinando Facchinetti è nato a Bergamo il 1 maggio 1944. Ha trascorso l’infanzia nel luogo natio ed eredita dalla madre, fin da subito, la passione per la musica classica. Il suo primo approccio con la musica risale a quando aveva 4 anni: a quest’età ha iniziato a suonare l’armonica a bocca. Ha studiato anche pianoforte e fisarmonica, e 11 anni ha iniziato a comporre i primi brani. Il suo primo gruppo, I Monelli, è nato nel 1958. Nel 1964 la sua band ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 19 settembre 2020) Torna l’appuntamento del sabato con Verissimo. Ospite della seconda puntata in onda oggi, sabato 19 settembre,. Conosciamolo meglio…: chi è, età,, all’anagrafe Camillo Lorenzo Ferdinandoè nato a Bergamo il 1 maggio 1944. Ha trascorso l’infanzia nel luogo natio ed eredita dalla madre, fin da subito, la passione per la musica classica. Il suo primo approccio con la musica risale a quando aveva 4 anni: a quest’età ha iniziato a suonare l’armonica a bocca. Ha studiato anche pianoforte e fisarmonica, e 11 anni ha iniziato a comporre i primi brani. Il suo primo gruppo, I Monelli, è nato nel 1958. Nel 1964 la sua band ...

Lopinionista : “Katy per sempre”, il primo romanzo di Roby Facchinetti - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #8: Katy per sempre Roby Facchinetti editore Sperling & Kupfer EUR 17.9 - AgenziaOpinione : rai 1 – domenica in * PUNTATA 20 SETTEMBRE: « OSPITI DI MARA VENIER: PIERFRANCESCO FAVINO – MATT DILLON – GIGI D’AL… - CinguettaTV : Puntata BOOM?? quella di oggi per #Verissimo con Silvia Toffanin. Ospiti del salotto preferito della tv Alessia… - zazoomblog : Katy per sempre libro Roby Facchinetti: di cosa parlerà? - #sempre #libro #Facchinetti: #parlerà? -