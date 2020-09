Di Francesco: «Siamo su Godin e cercheremo di riprendere Nainggolan» (Di sabato 19 settembre 2020) Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, ha parlato del mercato in entrata dei sardi. Queste le sue parole Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, ha parlato del mercato in entrata dei sardi. Le dichiarazioni dell’allenatore. MERCATO – «Con Godin la società mi trasmette serenità, sapete che Siamo sul giocatore così come stiamo valutando la volontà di riportare anche Nainggolan. Poi valutiamo anche la possibilità di inserire qualche altro giovane. Nandez e Joao Pedro? Aspettiamo altri innesti, ma credo che in questo momento debba dare solidità alla squadra, quindi Nahitan può giocare sia da mezzala che da esterno alto. Su Joao non voglio chiuderlo in un ruolo, voglio che si liberi di determinati movimenti e che si possa ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020) Eusebio Di, tecnico del Cagliari, ha parlato del mercato in entrata dei sardi. Queste le sue parole Eusebio Di, tecnico del Cagliari, ha parlato del mercato in entrata dei sardi. Le dichiarazioni dell’allenatore. MERCATO – «Conla società mi trasmette serenità, sapete chesul giocatore così come stiamo valutando la volontà di riportare anche. Poi valutiamo anche la possibilità di inserire qualche altro giovane. Nandez e Joao Pedro? Aspettiamo altri innesti, ma credo che in questo momento debba dare solidità alla squadra, quindi Nahitan può giocare sia da mezzala che da esterno alto. Su Joao non voglio chiuderlo in un ruolo, voglio che si liberi di determinati movimenti e che si possa ...

LaStampa : Multato dai vigili urbani per aver dato cibo a chi viveva sotto il portico dell’ex chiesa San Francesco: è l’edific… - passione_inter : Di Francesco confessa: 'Vogliamo riportare Nainggolan. Godin? Siamo su di lui, è un leader' -… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Cagliari, Di Francesco: 'Siamo su Godin, è un leader vero. E vogliamo riprendere Nainggolan' - Alessandro31351 : Grazie Santo Padre Francesco. siamo noi non capaci di seguire i Suoi consigli. perché non siamo capaci di migli… - VatySuvimol : Il mio piccolo Buddha e la mia biondina ?? L’altra sera ho notato che Francesco si grattava la testa. Dopo 2 settim… -