Da Roma: Milik può slittare a lunedì, dopo la partita il Napoli risolverà le ultime questioni (Di sabato 19 settembre 2020) Sul fronte Milik va registrato che l’entourage dell’attaccante non è ancora a riuscito a risolvere tutte le questioni con il Napoli e si andrà avanti con le contrattazioni nel weekend, scrive il quotidiano ro ... Leggi su tuttonapoli (Di sabato 19 settembre 2020) Sul fronteva registrato che l’entourage dell’attaccante non è ancora a riuscito a risolvere tutte lecon ile si andrà avanti con le contrattazioni nel weekend, scrive il quotidiano ro ...

Prima l’ultima al Bentegodi, poi le visite con la Juve. L’avventura di Edin Dzeko con la Roma è arrivata al capolinea: il bomber bosniaco è stato convocato da Fonseca per il debutto di campionato cont ...

Prima l'incontro con il procuratore del giocatore a Trigoria, poi le visite mediche in Svizzera. Adesso, l'attesa: proprio quando la Roma aveva in pugno Arek Milik, centravanti del Napoli e sostituto ...

Ha salutato la Juventus per trasferirsi all’Inter Miami, stiamo parlando di Gonzalo Higuain, ormai è ufficiale il suo approdo in Florida, l’argentino saluta così il campionato italiano dopo 7 anni. Ap ...

