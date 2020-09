CorSport: Parma e Sassuolo non venderanno biglietti, si entrerà allo stadio solo con inviti (Di sabato 19 settembre 2020) Ieri l’Emilia Romagna ha emesso un’ordinanza che prevede la possibilità di aprire gli stadi della regione a mille tifosi per le partite in programma domenica, ovvero Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari. Una decisione che, scrive il Corriere dello Sport, “ha mandato su tutte le furie Conte e Spadafora” ma che rischia di concretizzarsi in un nulla di fatto poiché né Parma né Sassuolo hanno intenzione di mettere in vendita i tagliandi. Per una questione di tempo e di ordine pubblico. “Il Tardini aprirà, ma il Parma non metterà in vendita biglietti. Riserverà posti a sponsor e ai loro invitati. Una sorta di reintegro per i ‘danni’ causati sotto vari punti di vista dalla prolungata chiusura per Covid e ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 settembre 2020) Ieri l’Emilia Romagna ha emesso un’ordinanza che prevede la possibilità di aprire gli stadi della regione a mille tifosi per le partite in programma domenica, ovvero-Napoli e-Cagliari. Una decisione che, scrive il Corriere dello Sport, “ha mandato su tutte le furie Conte e Spadafora” ma che rischia di concretizzarsi in un nulla di fatto poiché nénéhanno intenzione di mettere in vendita i tagliandi. Per una questione di tempo e di ordine pubblico. “Il Tardini aprirà, ma ilnon metterà in vendita. Riserverà posti a sponsor e ai loro invitati. Una sorta di reintegro per i ‘danni’ causati sotto vari punti di vista dalla prolungata chiusura per Covid e ...

