Tutino | Lotito stoppa la trattativa Salta tutto?

Stop alla trattativa per Tutino alla Salernitana. Secondo quanto riporta TuttoSalernitana.com, nonostante in mattinata avesse avuto buon esito il confronto tra il ds Giuntoli e il tecnico Fabrizio Cas ...Stamattina il confronto tra il ds Giuntoli e il tecnico Fabrizio Castori, durante il quale era stato stabilito anche il numero di maglia. Il 9. Nel pomeriggio di oggi il calciatore si stava recando in ...«Dobbiamo fermare questo scempio». Seppur in disaccordo su alcune scelte, il Direttivo Salerno e il Direttivo Ultras uniti nel no alla multiproprietà. Resta alta la tensione in città con la tifoseria ...