Regionali, Di Battista in campo per sabotare la desistenza grillina in favore del Pd. Conte trema (Di venerdì 18 settembre 2020) Attenzione: caduta governo! Non è un vero e proprio segnale stradale, ma in Puglia cominciano ormai a vederlo in molti. Soprattutto ora che Alessandro Di Battista ha ricordato ai suoi sodali grillini che tra i candidati di Michele Emiliano, governatore uscente del Pd, figurano ben due sui complessivi tre giudicati «impresentabili» dalla Commissione parlamentare antimafia. Un'entrata che nel M5S ha fatto imbestialire tanti, soprattutto quelli annidati nell'ala governista. Ma che c'entra, potrebbe obiettare qualcuno, la sortita del Che Guevara di Roma nord con la sorte del governo? Di Battista: «In Puglia gli impresentabili sono con Emiliano» C'entra eccome se solo si considera che la Puglia è la terra di Conte e che lì Di Maio sta sperimentando il voto disgiunto in ...

