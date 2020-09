Primavera | rinviato il match tra Fiorentina e Bologna | riscontrata un positività al Covid-19 tra i viola

(Di venerdì 18 settembre 2020) Come riportato da Sportitalia è stataa data da destinarsi l’esordio in campionatoper. E’ stata infattiuna positività al-19 tra un giocatore della squadra. Parte male la stagione calcistica. La prima partita dell’anno, 2020-2021,delle 15.00 di oggi è stata rinviata. Riscontrato un positivo tra i. @tvdellosport #sportitalia — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) September 18, 2020 Foto: LogoL'articoloiltrae ...

Sarebbe stato riscontrato un positivo nella Primavera della Fiorentina. In attesa di conferme ufficiali sarebbe già stato previsto il rinvio della gara di oggi col Bologna “Parte male la stagione calc ...Salta la partita d'esordio della Fiorentina Primavera in campionato: secondo quanto riferisce il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello sul suo profilo Twitter, è stata riscontrata la positivit ...Non inizia nel migliore dei modi la stagione calcistica e neanche quella della Fiorentina. Come scrive il giornalista Michele Criscitiello su Twitter, la prima partita della stagione che sta per inizi ...