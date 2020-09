Ho chiesto alla scuola di non dare mascherine usa e getta ai miei figli. Fatelo anche voi! (Di venerdì 18 settembre 2020) Qualche giorno fa, mio figlio di 7 anni è tornato a casa con tre mascherine usa e getta (non imballate, quindi non restituibili) dategli dalla scuola. Marchio FCA. La scuola ci ha informato che iniziava la distribuzione, ogni tre giorni, ne distribuivano sei. Avendo tre figli in età scolare, ho fatto due conti e ho capito che la marea stava arrivando. Tobia, non abituato al concetto dell’usa e getta (in casa nostra non si butta via niente) ha detto: “Mamma, due mascherine ogni giorno, per tutti i fratelli, per tutti i giorni di scuola, che ce ne facciamo?”. E ha disegnato una montagna di mascherine sopra le quali lui camminava. L’ho ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Qualche giorno fa, mioo di 7 anni è tornato a casa con treusa e(non imbte, quindi non restituibili) dategli d. Marchio FCA. Laci ha informato che iniziava la distribuzione, ogni tre giorni, ne distribuivano sei. Avendo trein età scolare, ho fatto due conti e ho capito che la marea stava arrivando. Tobia, non abituato al concetto dell’usa e(in casa nostra non si butta via niente) ha detto: “Mamma, dueogni giorno, per tutti i fratelli, per tutti i giorni di, che ce ne facciamo?”. E ha disegnato una montagna disopra le quali lui camminava. L’ho ...

