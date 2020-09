Germania: donna muore durante attacco ransomware all'ospedale (Di venerdì 18 settembre 2020) E' il primo decesso legato a cyberattacco contro una struttura sanitaria. La paziente, destinata all'ospedale di Duesseldorf, è stata trasferita ed è deceduta per il ritardo delle cure. Nel 2017 Wannacry contribuì ad un incremento della mortalità ospedaliera Leggi su repubblica (Di venerdì 18 settembre 2020) E' il primo decesso legato a cybercontro una struttura sanitaria. La paziente, destinata all'di Duesseldorf, è stata trasferita ed è deceduta per il ritardo delle cure. Nel 2017 Wannacry contribuì ad un incremento della mortalità ospedaliera

1italiano1 : Germania, attacco hacker a ospedale ha provocato morte donna. Cure in ritardo perchè pronto soccorso chiuso | #ANSA - ag_grasso : Anche i virus ifnormatici possono uccidere. Ecco il primo caso documentato. #ransomware - goldenjoe75 : Attacco hacker ad un ospedale causa la morte di una donna in Germania - emchella : Germania, attacco hacker a ospedale ha provocato morte donna - Internet e Social - ANSA - ansa_tecnologia : Germania, attacco hacker a ospedale ha provocato morte donna. Cure in ritardo perchè pronto soccorso chiuso | #ANSA -