Da 5 Bloods: Netflix punta a Delroy Lindo per la corsa agli Oscar 2021 (Di giovedì 17 settembre 2020) Netflix sta pianificando la sua corsa agli Oscar 2021 e Delroy Lindo potrebbe puntare a una nomination come Miglior Attore Protagonista grazie a Da 5 Bloods. Delroy Lindo sarà al centro della campagna Netflix in vista degli Oscar 2021 grazie alla sua performance in Da 5 Bloods - Come fratelli. Il sito di Variety ha infatti svelato che i vertici della piattaforma di streaming sperano di ottenere una nomination nella categoria Miglior Attore Protagonista. Spike Lee ha scelto Delroy Lindo, che ha recitato in oltre 40 progretti, per il ruolo di Paul, un veterano della guerra in Vietnam che soffre di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 17 settembre 2020)sta pianificando la suapotrebbere a una nomination come Miglior Attore Protagonista grazie a Da 5sarà al centro della campagnain vista degligrazie alla sua performance in Da 5- Come fratelli. Il sito di Variety ha infatti svelato che i vertici della piattaforma di streaming sperano di ottenere una nomination nella categoria Miglior Attore Protagonista. Spike Lee ha scelto, che ha recitato in oltre 40 progretti, per il ruolo di Paul, un veterano della guerra in Vietnam che soffre di ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Da 5 Bloods: Netflix punta a Delroy Lindo per la corsa agli Oscar 2021 - cinemaniaco_fb : ?????????????? Netflix verso l’Oscar: Delroy Lindo di Da 5 Bloods sarà proposto come Migliore Attore… - badtasteit : #Netflix inaugura la corsa agli Oscar: Delroy Lindo verrà proposto come Miglior Attore per Da 5 Bloods - NonFarcela : @Super__Marti @takaperfect Da mal di testa. Quest’anno comunque vince “Da 5 Bloods” di Spike Lee, che è su Netflix. Segnate pure... -

Ultime Notizie dalla rete : Bloods Netflix Da 5 Bloods: Netflix punta a Delroy Lindo per la corsa agli Oscar 2021 Movieplayer.it Da 5 Bloods: Netflix punta a Delroy Lindo per la corsa agli Oscar 2021

Netflix sta pianificando la sua corsa agli Oscar 2021 e Delroy Lindo potrebbe puntare a una nomination come Miglior Attore Protagonista grazie a Da 5 Bloods. NOTIZIA di BEATRICE PAGAN — 17/09/2020 Del ...

Netflix inaugura la corsa agli Oscar: Delroy Lindo verrà proposto come Miglior Attore per Da 5 Bloods

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova ...

The Harder They Fall: un cast stellare guidato da Idris Elba per il nuovo western Netflix

Come riporta il puntualissimo Deadline, un cast di attori afroamericani all-star è stato appena confermato nel nuovo western targato Netflix, The Harder They Fall, che vedrà appunto protagonisti Idris ...

Netflix sta pianificando la sua corsa agli Oscar 2021 e Delroy Lindo potrebbe puntare a una nomination come Miglior Attore Protagonista grazie a Da 5 Bloods. NOTIZIA di BEATRICE PAGAN — 17/09/2020 Del ...Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova ...Come riporta il puntualissimo Deadline, un cast di attori afroamericani all-star è stato appena confermato nel nuovo western targato Netflix, The Harder They Fall, che vedrà appunto protagonisti Idris ...