Vannini, “omicidio volontario”, chiesti 14 anni per tutti i Ciontoli: «Ci fu un disegno programmato» (Di mercoledì 16 settembre 2020) Marco Vannini avrebbe potuto salvarsi. Si è trattato di omicidio volontario. Il sostituto procuratore generale presso la corte d’appello di Roma, Vincenzo Saveriano, ha chiesto 14 anni di reclusione per Antonio Ciontoli, la moglie Maria Pezzillo e i due figli Martina e Federico per concorso in omicidio volontario con dolo eventuale in relazione alla morte del 20enne, avvenuta tra il 17 e il 18 maggio del 2015 a Ladispoli. Nel procedimento di appello bis è imputata l‘intera famiglia Ciontoli, dopo che la Cassazione ha disposto un nuovo processo di secondo grado per il riconoscimento dell’omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di Marco. Che, ricordiamo, morì a causa di un colpo di pistola mentre era a casa della fidanzata a Ladispoli, sul ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 16 settembre 2020) Marcoavrebbe potuto salvarsi. Si è trattato di omicidio volontario. Il sostituto procuratore generale presso la corte d’appello di Roma, Vincenzo Saveriano, ha chiesto 14di reclusione per Antonio, la moglie Maria Pezzillo e i due figli Martina e Federico per concorso in omicidio volontario con dolo eventuale in relazione alla morte del 20enne, avvenuta tra il 17 e il 18 maggio del 2015 a Ladispoli. Nel procedimento di appello bis è imputata l‘intera famiglia, dopo che la Cassazione ha disposto un nuovo processo di secondo grado per il riconoscimento dell’omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di Marco. Che, ricordiamo, morì a causa di un colpo di pistola mentre era a casa della fidanzata a Ladispoli, sul ...

redazioneiene : +++PER L'ACCUSA OMICIDIO VOLONTARIO NON SOLO DEL PAPA' ANTONIO, MA DI TUTTA LA FAMIGLIA CIONTOLI+++ - fanpage : ULTIM'ORA - Caso #Vannini Chiesti 14 anni di carcere per Antonio Ciontoli #16settembre - SkyTG24 : Omicidio Vannini, chiesta condanna a 14 anni per famiglia Ciontoli - Monica_S_01 : RT @ilmessaggeroit: Vannini, per il pg fu omicidio volontario. Chiesti 14 anni per tutta la famiglia Ciontoli - lana_carlotta : RT @SecolodItalia1: Vannini, “omicidio volontario”, chiesti 14 anni per tutti i Ciontoli: «Ci fu un disegno programmato» -

Ultime Notizie dalla rete : Vannini “omicidio