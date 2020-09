Roma, sprint Kumbulla: arriva e gioca contro il Verona (Di mercoledì 16 settembre 2020) È un'operazione che si concluderà a tempo di record. La Roma è allo sprint per Marash Kumbulla . Preso atto delle difficoltà incontrate per Smalling, il club giallorosso ha cambiato strategia. La ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 16 settembre 2020) È un'operazione che si concluderà a tempo di record. Laè alloper Marash. Preso atto delle difficoltà incontrate per Smalling, il club giallorosso ha cambiato strategia. La ...

È un’operazione che si concluderà a tempo di record. La Roma è allo sprint per Marash Kumbulla. Preso atto delle difficoltà incontrate per Smalling, il club giallorosso ha cambiato strategia. La svolt ...

Roma, doppio colpo. La Lazio abbraccia Fares VIDEO

ROMA – Decolla il mercato della Roma che nelle ultime ore sta chiudendo due colpi: Milik e Kumbulla, in arrivoanche De Sciglio. In casa Lazio visite mediche alla clinica Paideia per Fares che arriva d ...

Roma, il tempio del millefoglie amato dalla Regina Elisabetta non chiude più: "Preparate i cucchiai"

Scongiurato l'addio alla pasticceria Cavalletti. Petizioni e raccolte firme per non rinunciare al dolce multistrato. Per qualcuno il merito è di sua Maestà Una vera e propria "sollevazione" di popolo, ...

